Vettel-Bestzeit! Ferrari auch in Monza top

„Besonderer als auf jeder anderen Strecke“

Danach machte Vettel mit seiner Bestzeit vor Räikkönen und WM-Leader Lewis Hamilton den Tifosi Hoffnung auf den ersten Heimsieg der Scuderia seit acht Jahren. „Ich will herausfinden, wie es sich anfühlt, hier im Ferrari zu gewinnen. Es wäre besonderer als auf jeder anderen Strecke“, sagte er. Auch ein kurzer Ausritt ins Kiesbett in der Zielkurve blieb für den 31-Jährigen folgenlos, am Ende lag er knapp drei Zehntelsekunden vor Räikkönen sowie seinem WM-Rivalen und Vorjahressieger Hamilton.