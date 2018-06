Philippinen: Gratis-Waffen für 42.000 Zivilisten

„Ein dummer Ansatz“

Kritische Stimmen kommen jedoch von der Aktivistengruppe „Rise Up for Life and for Rights“. Diese ist sich sicher, dass Duterte und seine Regierung lieber Angst in den Gemeinden zu schüren würde, anstatt die Ursachen der Drogensucht zu bekämpfen. „Die Gemeindeführer zu bewaffnen ist ein weiterer dummer Ansatz, lokalen Beamten mehr Macht zu verleihen“, so eine Sprecherin. Immerhin hätten die Gemeinden während Dutertes Drogenkrieg bereits genügend „tyrannische und faschistische Angriffe“ gesehen.