Den Schulweg schon jetzt mit den Kindern üben

Auch für die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen und das nicht nur, weil mehr Autoverkehr vor der Schule das Unfallrisiko für Kinder erhöht. „Im Vergleich zu den Wegen, die Kinder nach der Schule in der Freizeit zurücklegen sind Schulwege sicherer. Am Schulweg gibt es Schülerlotsen, es sind mehr Kinder unterwegs, die Achtsamkeit von Autofahrern ist höher. Damit können Kinder am Schulweg Kompetenz für das Verhalten im Straßenverkehr erwerben und sind damit in der Freizeit sicherer unterwegs“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Im Vorjahr verunglückten 226 Kinder bei Verkehrsunfällen im Land Salzburg, 83 Prozent davon nicht am Schulweg, sondern in der Freizeit.