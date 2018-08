Jetzt hat es auch Caroline Wozniacki erwischt

Bei den Herren blieben auch am vierten Tag die großen Sensationen aus. Der vor Turnierbeginn als Favorit neben Rafael Nadal wohl am öftesten genannte Novak Djokovic zog mit einem weiteren Satzverlust in Runde drei ein. Der US-Amerikaner Tennys Sandgren, Fans von Dominic Thiem noch schmerzlich in Erinnerung (sein Achtelfinal-Bezwinger in fünf Sets bei den Australian Open 2018), zwang den Wimbledonsieger in einen vierten Satz. Der als Nummer 6 gesetzte Serbe siegte aber nach 2:46 Stunden noch 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:2. „Ich habe in den ersten zweieinhalb Sätzen sehr gut gespielt, dann habe ich grundlos die Konzentration verloren und war ziemlich genervt“, gestand Djokovic, der nun auf Richard Gasquet (FRA-26) trifft.