Axel Ellmer ist neuer Ortschef in Wagrain

In der Gemeinde Wagrain stand nach fast 20 Jahren ein Bürgermeisterwechsel bevor. Der 38-jährige Axel Ellmer stellte sich der Wahl um die Nachfolge von Bürgermeister Eugen Grader und wird auch bei der Bürgermeisterwahl 2019 als Spitzenkandidat der Wagrainer Volkspartei antreten. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen der Wagrainer Volkspartei. Als langjähriges Mitglied der Bergrettung bin ich tief in Wagrain verwurzelt und kenne die Wünsche und Anliegen der einheimischen Bevölkerung. Gemeinsam mit meinem Team haben wir viele Ideen, wie wir Wagrain noch lebenswerter gestalten können und werden diese jetzt umsetzen“, sagt Axel Ellmer.