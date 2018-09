Teuer, aber top: Diese E-Bikes sind ihr Geld wert

Vor allem ältere Menschen, die sich gerne sportlich betätigen, setzen beim Radfahren auf E-Bikes. Denn auf steileren und längeren Strecken ist es von Vorteil, wenn man nach einiger Zeit den Motor anschalten kann. Mittlerweile wurde die E-Bike Industrie in Europa von den Produzenten in China überholt. Immer mehr Modelle werden in China hergestellt und zu Billigpreisen verkauft. Während bei uns in Europa der Preis für E-Bikes zwischen 1000 und 1500 Euro liegt, kosten Produkte aus Fernost knappe 500 Euro. Der Unterschied zeigt sich deutlich in der Qualität: Bei Billig-E-Bikes kommt es häufiger zu Problemen beim Schalten und Bremsen, außerdem ist die Lebensdauer meist durchschnittlich gering. Natürlich gibt es auch überteuerte Modelle, die schon fast so viel kosten wie ein Auto. Wir haben E-Bikes gefunden, die nicht überteuert, aber funktional sind.