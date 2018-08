Oliver Marach im Doppel schon in Runde eins out

Von Österreichs drei Vertretern im Herren-Doppel der US Open ist nach der ersten Runde nur noch einer übrig: Die Australian-Open-Sieger und French-Open-Finalisten Oliver Marach und sein kroatischer Partner Mate Pavic mussten sich am Mittwoch überraschend wie schon in Wimbledon im ersten Match geschlagen geben. Das topgesetzte Duo unterlag Leonardo Mayer/Joao Sousa (ARG/POR) mit 6:3, 6:7(5), 5:7.