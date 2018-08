Schweden-Teamchef Andersson verlängert bis 2022!

Janne Andersson hat seinen Vertrag als schwedischer Fußball-Teamchef vorzeitig bis 2022 verlängert! Das gab der Coach von Österreichs nächstem Testspiel-Gegner (6. September) am Mittwoch bekannt. Bei der vergangenen WM in Russland erreichten die Skandinavier etwas überraschend das Viertelfinale. Nächstes Ziel sei die Qualifikation für die EM 2020. Nach dem Test in der Generali Arena empfängt das „Tre Kronor“-Team am 10. September die Türkei in der Nations League.