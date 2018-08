Goldene Tipps für einen sicheren Schulweg

In zwölf Tagen beginnt für Kinder und Jugendliche in Kärnten der Schulalltag - für viele von ihnen zum ersten Mal. Und so mancher Taferlklassler wird sich dann zu Fuß auf den Weg machen. Verkehrsexperten geben wichtige Tipps, wie die Kleinen zwischen Autos, Mopeds und Radfahrern sicher unterwegs sein können.