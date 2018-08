Die Polizei will Zaun um Grazer Drogenpark

Konsumenten im Visier

Die Polizei will ihre verstärkte Präsenz in den Drogen-Parks aufrecht erhalten - und auch die Konsumenten schärfer ins Visier nehmen. Lachomsek: „Es gibt Gesetze, das ist ja kein Spaß. Wir sind täglich in zumindest einem Park unterwegs, uniformiert, in Zivil, mit Drogensuchhunden.“ Ein Vorgehen, das sich bei den Rad-Dealern in der Keplerstraße bezahlt gemacht hat.