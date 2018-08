Tourismus: So viele Nächtigungen wie nie zuvor!

Im Juli wurden erstmals seit 1994 wieder mehr als 18 Millionen Nächtigungen erzielt. Angesichts des Prachtwetters werden auch für den August ähnliche Rekordzahlen erwartet. Mit zwölf Millionen Ankünften (Mai bis Juli) wurde ein neuer Rekord erzielt. Das Plus bei den Übernachtungen (zum Vorjahr) betrug 3,8 Prozent. Die meisten Urlauber kamen aus Deutschland (plus 6,7 Prozent), das stärkste Plus sieht man bei Gästen aus Tschechien (12,5 Prozent) und Polen (11,5 Prozent).