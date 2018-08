Dieser Super-Sommer lässt die Rekorde purzeln

„Praktisch im ganzen Land erfüllte die Sonne schon vor Ablauf des Monats ihr Soll. In Wien zum Beispiel schien die Sonne bis dato schon 271 Stunden durch, im langjährigen Vergleich sind es in Wien nur 250 Stunden“, bilanzierte Wetter-Experte Konstantin Brandes von der privaten Station Ubimet am Dienstagnachmittag im Gespräch mit der „Krone“ - die 22 Hitzetage am Stück in Hohenau in Niederösterreich, bei denen es immer mehr als 30 Grad auf dem Thermometer anzeigte, sprechen eine deutliche Sprache. Außerdem knackte die Wiener City einen Rekord aus dem Jahre 1994: Meteorologen notierten 18 Tropennächte - bei der es nie unter 20 Grad gab - in Folge im Kalender!