Herkunft von Lebensmitteln bleibt im Dunkeln

Die Herkunft verarbeiteter Lebensmittel, zum Beispiel Flüssigeier in Essensprodukten, bleibt im Dunkeln. Ebenso die Herkunft der Produkte in Großküchen und Kantinen - es sei denn, irgendwo wird das freiwillig offengelegt. Mit seiner Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung verarbeiteter Lebensmittel und in Groß- und Gemeinschaftsküchen verwendeter Produkte wird Oberösterreichs Landtag von der Bundesregierung derzeit nur vertröstet.