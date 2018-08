Bei Zahlungsmoral sind die Tiroler Firmen Vorbild

Am häufigsten kamen im ersten Halbjahr 2018 Wiener Bauunternehmen in Verzug - bei 5,61 Prozent der Firmen klopfte das Inkassobüro an. Knapp dahinter folgen Wiener Gastronomiebetriebe, wo der Anteil der Firmen mit eröffneten Inkassofällen bei 5,57 Prozent liegt. Die höchste Zahlungsmoral hatten in den ersten sechs Monaten wieder die Vorarlberger Bauunternehmen (1,76 Prozent).