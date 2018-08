Kaltfront über Tirol: Schneefall mitten im Sommer

„20 bis 40 Zentimeter Neuschnee“

Die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen am Sonntag auf 1500 Meter ab und in den Hochlagen fällt kräftig Schnee. „Besonders in den Hochlagen von den Ötztaler Alpen bis hin zu den Hohen Tauern kommen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee zusammen“, prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.