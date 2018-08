Flugretter stürzte bei Schaf-Rettung in den Tod

Drama bei einer Tierrettung in den Ötztaler Alpen in Tirol: Ein Flugretter ist dort am Freitag in Längenfeld im Bezirk Imst bei der Bergung eines Schafs aus unwegsamem Gelände ums Leben gekommen. Beim Versuch, das verstiegene Mutterschaf auf rund 2500 Meter Höhe zu erfassen, verlor er den Halt und stürzte über eine Geländekante rund 150 Meter in die Tiefe. Der 45-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.