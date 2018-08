42.400 Firmen suchen bis 2024 einen neuen Chef

„Ein Familienbetrieb ist wie ein Kind, das mit am Tisch sitzt“, sagt Amelie Groß. Schon in der Jugend erfahre man als Unternehmerspross die Vor- und Nachteile, die die Selbstständigkeit mit sich bringt: „Zum Beispiel, dass es mehr Aufwand ist als ein klassischer Bürojob“, weiß Groß. Die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft hat vor fünf Jahren den Familienbetrieb in Salzburg übernommen. Damit zählt sie zu jenen 50 Prozent Unternehmerkindern, die ihren Eltern folgen. Vor 20 Jahren waren es noch 75 Prozent gewesen.