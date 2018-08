Migranten an Bord der Diciotti im Hungerstreik

„Spannung herrscht an Bord des Schiffes“, berichtete der sozialdemokratische Senator Davide Faraone, der am Donnerstag an Bord des Schiffes gegangen war, am Freitag auf Twitter. „Ich habe von den Hafenbehörden die Information erhalten, dass die Migranten in den Hungerstreik getreten sind. Besuche an Bord des Schiffes, um den Zustand der Migranten zu kontrollieren, sind aus Sicherheitsgründen ausgesetzt worden.“