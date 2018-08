Alaba: „Die Einheiten sind intensiver und länger“

Verletzt out

Alaba fehlte in dieser Partie wegen einer gegen Frankfurt erlittenen Knieverletzung. Zunächst hatte der 26-Jährige Schlimmeres befürchtet, bei einer genaueren Untersuchung stellte sich die Blessur jedoch als Prellung heraus und der ÖFB-Internationale konnte am Dienstag wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen - zur Erleichterung von Kovac, der große Stücke auf seinen Linksverteidiger hält.