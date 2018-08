Absteige Dauerpension: „Besser als auf der Straße“

„Zimmer in katastrophalem Zustand“

„Das sind sehr prekäre Verhältnisse, dort in diesen Häusern. Diese Zimmer sind teilweise auch in einem sehr katastrophalen Zustand, wo man sich die Duschen und auch die Toiletten am Gang mit anderen Bewohnern teilt“, erzählt Elke Kahr, Stadträtin in Graz, in dem Beitrag.