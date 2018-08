„BlacKkKlansman“: Schwarzer infiltriert den Klan

Kein Witz, sondern Tatsache: Da infiltriert ein afroamerikanischer Cop mit Chuzpe den Ku-Klux-Klan! Der schwarze Polizist, tätig in Colorado Springs, ruft keck bei den gefürchteten radikalen Redneck-Rassisten an - Ron Stallworth, großartig gespielt von Denzel Washingtons Sohn John David, ermittelt 1978 mehrere Monate lang undercover gegen den Geheimbund - und pardauz, er findet Gehör. Ja, seine raffiniert-anbiedernde Masche zieht so sehr, dass man ihn einlädt.