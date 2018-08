Diese Windeln sind besser für Ihr Baby

Zwar haben sie durchaus ihren Preis, doch mit diesen Stoffwindeln haben Sie ein echtes Qualitätsprodukt. Sie sind nach dem Prinzip „All-in-three“ gefertigt, d.h. sie bestehen aus einer Außenwindel aus luftdurchlässigem Stoff, einer Innenwindel und einer Saugeinlage aus verschiedenen Materialien für unterschiedliche Flüssigkeitsmengen. Die Innenwindel wird zunächst in die Außenwindel geknüpft, anschließend eine oder mehrere Saugeinlagen in die Innenwindel gelegt. Ist das Baby noch zu klein, wird die Innenwindel verkleinert, indem man kleine Knoten in die umliegenden Gummis macht. Nun wird die Windel angelegt und die Druckknöpfe werden verschlossen. Die zarte Babyhaut wird nicht mit Schadstoffen belastet, da der Hersteller bei der Wahl der Stoffe auf ökologische Standards setzt.



Maße 26,4 x 18,8 x 7,2 cm

Gewicht 322 g

Preis: 82,95 €

Hier geht‘s zum Produkt.