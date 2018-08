Bergsteiger-Duo harrte Nacht am Großglockner aus

Bange Stunden durchlebten zwei einheimische Alpinisten (28 und 31 Jahre) in der Nacht auf Dienstag in Osttirol! Die beiden Bergsteiger waren am Montag im Bereich Teufelshorn/Glocknerhorn unterwegs, als sie gegen 20.30 Uhr aufgrund körperlicher Erschöpfung aufgeben mussten. Sie setzten sofort einen Notruf ab. Eine Hubschrauber-Bergung musste wegen eines aufziehenden Gewitters abgebrochen werden.