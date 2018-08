Waldrodung durch Mayas hinterlässt noch Spuren

Um Städte zu bauen und Felder anzulegen haben die Mayas ganze Regenwälder abgeholzt. Das ist inzwischen Tausende Jahre her, die Folgen aber sind für die Umwelt immer noch messbar: Die Böden in dem ehemaligen Siedlungsgebiet des Volkes speichern bis heute weniger Kohlenstoff als in der Zeit vor der Abholzung. Die Mayas könnten somit das Ökosystem auch zu ihrem Nachteil nachhaltig verändert haben.