Peya verletzt: US Open und Davis Cup in Gefahr

Eine Hiobsbotschaft hat es am Samstag vom ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati von Alexander Peya gegeben. Der 38-jährige Wiener musste wegen einer Ellbogenverletzung sein Doppel-Viertelfinale an der Seite des Kroaten Nikola Mektic absagen. Es handelt sich aber um keine Vorsichtsmaßnahme vor den am 27. August beginnenden US Open. Im Gegenteil, das Antreten Peyas in New York ist sehr fraglich.