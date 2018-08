Mehr Pension per Gesetz - FPÖ will Einmalzahlung

Am Freitag wurde der statistisch errechnete Anpassungswert an die Inflation veröffentlicht - dieser beträgt zwei Prozent. Bei der jährlichen Pensionsanpassung soll für die Bezieher kleiner Renten im kommenden Jahr nun nicht nur dieser Wert abgegolten werden, die Erhöhung soll darüber hinaus gehen. Strache stellt außerdem eine Einmalzahlung - vermutlich in der Höhe von 100 Euro - in Aussicht.