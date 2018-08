1150 Jobs weg: Tiefe Betroffenheit bei Kika/Leiner

„Nicht alle werden arbeitslos“

AMS-Vorstand Johannes Kopf teilte am Freitagabend in der „ZiB 2“mit, dass Signa bereits 1121 Personen beim Arbeitsmarktservice im Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet habe. Kopf betonte aber, dass nicht alle tatsächlich arbeitslos würden. Auch in der Vergangenheit hätten nach Jobverlusten im Handel viele neue Stellen gefunden. Kika/Leiner habe immer auf Qualität Wert gelegt, die Beschäftigten seien gut ausgebildet und daher auch vermittelbar. Der AMS-Chef verwies darauf, dass es im Handel derzeit große Umwälzungen gebe, insbesondere durch die Digitalisierung und den Internethandel. Hier habe Kika/Leiner noch Aufholbedarf.