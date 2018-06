Benko kauft Kika/Leiner - 5000 Jobs gesichert

Die Möbelhäuser sind durch den Bilanzskandal der deutsch-südafrikanischen Konzernmutter Steinhoff in den letzten Monaten immer tiefer in die Krise gerissen worden. Vergangenen Dezember hatte die Nummer zwei im weltweiten Möbelhandel hinter IKEA Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen eingeräumt, die Aktien des Unternehmens gingen auf Talfahrt und stürzten zeitweise um mehr als 90 Prozent in die Tiefe. Steinhoff saß zu diesem Zeitpunkt auf einem Schuldenberg von 10,7 Milliarden Euro und ringt seither ums finanzielle Überleben.