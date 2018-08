Kika/Leiner-Sanierung kostet 1150 Arbeitsplätze!

Daher wurden am Donnerstag radikale Schritte beschlossen, um die Zukunft der Möbelkette zu sichern und sie auf lange Sicht wieder profitabel zu machen: Vier Standorte wurden bereits im ersten Halbjahr dichtgemacht. Bis Jahresende folgen weitere vier, die große Verlustbringer sind: Leiner in Innsbruck und Wiener Neustadt, Kika in Vösendorf und Spittal an der Drau. Dazu sperren zwei kleinere Logistikzentren zu.