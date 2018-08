Bankomat in Graz gesprengt - aber keine Beute

In der Nacht auf Freitag versuchten unbekannte Täter einen Bankomaten bei einem Supermarkt in Graz-Waltendorf zu sprengen. Es entstand großer Schaden, zum Geld gelangten die Kriminellen aber nicht. Bereits in der Nacht zuvor dürften sie versucht haben, einen Bankomaten in Großwilfersdorf zu sprengen.