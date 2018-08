Wollte nur Löwenzahn schneiden: Seniorin getasert

Sie wollte lediglich Löwenzahn ernten und landete getasert in Handschellen: Eine 87-Jährige in den USA hat schreckliche Momente hinter sich, denn sie dachte, sie würde erschossen. Einen Taser kannte sie zuvor nicht. Der zuständige Polizeichef verteidigte den Einsatz seiner Beamten: Die Seniorin habe ein Messer in der Hand gehalten und hätte jemanden verletzen können.