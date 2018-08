Mordfall Fritzens: U-Haft um 2 Monate verlängert!

Leiche in Plastiksack verscharrt

Die Leiche von Elmar R. war am 30. April in der Nähe des Fritzener Fußballplatzes bei Flurreinigungsarbeiten entdeckt worden. Sie steckte in einem Plastiksack, der oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt war. Eine DNA-Analyse bestätige Wochen später, dass es sich bei dem Toten um den seit Juli 2016 als abgängig gemeldeten Tiroler handelt.