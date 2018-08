Verfolgungsjagd endete für Alko-Lenker in Bach

Mit seinem 170 PS starken Audi wollte ein Alko-Lenker an der Grenze Oberösterreich-Niederösterreich der Polizei zwischen Steyr und Haidershofen entkommen. Einen Beamten fuhr der 32-jährige Niederösterreicher fast über den Haufen, schlug ihm mit dem Pkw die Taschenlampe aus der Hand - am Ende landete der betrunkene Lenker in einem Bach!