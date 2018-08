Thiem: Immunsystem „irgendwie im Eimer“

Erstrunden-Niederlagen

Thiem war in Wimbledon, Kitzbühel und in der Vorwoche in Toronto gleich in seiner ersten Partie gescheitert. Beim Hartplatz-Turnier in Cincinnati war der Lichtenwörther als Nummer acht gesetzt gewesen. Am Mittwoch hätte er nach einem Freilos seine Zweitrunden-Partie gegen den Ungarn Marton Fucsovics bestreiten sollen. Seinen Platz nimmt als Lucky Loser nun der Spanier Guillermo Garcia-Lopez ein. Im Vorjahr war Thiem im Viertelfinale von Cincinnati an dem Spanier David Ferrer gescheitert.