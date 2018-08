Teenie-Mord: Psychoterror in der Zelle!

Seit 2015 war der Steirer in der Jugendhaftanstalt Gerasdorf in Niederösterreich, untergebracht. Nun steht er unter dem Verdacht, gemeinsam mit einem anderen Häftling einen Mitinsassen körperlich und seelisch gequält zu haben. In der Zelle des mutmaßlichen Opfers soll es auch zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Sebastian S. bestreitet das Verbrechen. Seine Anwältin Astrid Wagner: „Mein Klient wurde Opfer einer Intrige.“ Der heute 21-Jährige ist jetzt in ein anderes Gefängnis, nach Wien-Mittersteig, verlegt worden. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren.