USA: Erste Hinrichtung in Nebraska seit 21 Jahren

16. Hinrichtung in den USA im heurigen Jahr

Moore selbst hatte erklärt, nach 38 Jahren in der Todeszelle wolle er keinen Aufschub seiner Hinrichtung mehr. 2015 war die Todesstrafe im US-Bundesstaat Nebraska per Gesetz abgeschafft worden, nur ein Jahr später wurde sie aber per Volksentscheid wieder eingeführt. Moores Exekution war die 16. Hinrichtung in den USA seit Jahresbeginn. Für die US-Strafvollzugsbehörden ist es zunehmend schwierig, Wirkstoffe für Giftspritzen zu bekommen, weil eine Reihe von Herstellern Lieferungen für Hinrichtungen ablehnt.