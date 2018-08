Einstürze, die traurige Geschichte schrieben

Genua ist 3. schweres Unglück in diesem Jahr

Noch vor Genua kam es heuer bereits zu zwei schweren Brückeneinstürzen. Einer davon in den USA: In einer Rekordzeit von nur sechs Stunden wurde eine Fußgängerbrücke auf einem Unicampus in Miami aufgebaut. Fünf Tage später, am 15. März, stürzte das Bauwerk ein. Sechs Menschen starben. Brisant: Kurz bevor das 53 Meter lange Konstrukt zusammenkrachte, hatten Experten mehrere tiefe Risse in der Brücke noch als „ungefährlich“ eingestuft Der zweite Unfall ereignete sich am 15. Jänner in der Nähe der kolumbischen Hauptstadt Bogota: Während Bauarbeiten stürzte ein 280 Meter langes Stück der Chirajara-Brücke in die Tiefe. Neun Menschen kamen ums Leben.