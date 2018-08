Genua-Drama: Verzweifelte Suche nach Vermissten

Brückenteile prallten auf den Erdboden

Viele Anwohner seien mit angsterfüllten Augen und geschockt in Krankenhäuser gekommen. „Wir haben das Einstürzen der Struktur gesehen und dann einen ersten Lastwagen, der nach unten flog“, zitiert „La Repubblica“ einen von ihnen. Die Brückenteile prallten mit großer Wucht auf den Erdboden. Das größte Stück ist in den Polcevera-Fluss gefallen, einige Teile trafen auch Fabrikhallen. Laut Einsatzkräfte sei es ein Glück, dass gerade Ferienzeit ist. Im August stehe Italien still. Laut Zivilschutz dürfte in den Hallen so gut wie niemand an der Arbeit gewesen sein.