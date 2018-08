Seit etwa 5000 Jahren wird Quinoa in den Anden angebaut. Was die spanischen Eroberer als „Inka-Korn“ schmähten und sogar verbrannten liegt derzeit voll im Trend. Roland Eberwein spricht heute im Botanikzentrum in Klagenfurt über das „Superfood“, dessen Vorteile und die Nachteile des „Hypes“ in den Anbauländern.