Motoren, Models, Moneten: Luxus-Wahnsinn in Monaco

Champagner und Kaviar

Über all das wird von den Verantwortlichen hinweggesehen, es ist schließlich Monaco. Wo das Drumherum fast wichtiger als das Rennen ist. Was sich auch in den Preisen niederschlägt. Das günstigste Ticket für das Rennen am Sonntag, ein Stehplatz mit Sichteinschränkung im Sektor „Rocheur“, kostet 155 Euro. Auf der Tribüne B beläuft sich ein „Gold“-Sitzplatz auf 1210 Euro. Selbst VIPs haben zwei Kategorien: Gold kostet 3300, Platinum schlägt mit 4550 Euro zu Buche. Immerhin hat man mit diesem Paket von der Terrasse des Heracles-Gebäudeblocks uneingeschränkten Blick auf die Strecke, darf sich bis 18 Uhr an Champagner und Kaviar laben.