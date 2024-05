Bleibende Erinnerungen: „Sie sollen es genießen“

Geb. am: 7. April 1986

Position: Abwehr

Vereine: 141 Bundesliga-Spiele (Mattersburg), 183 Spiele in der deutschen Bundesliga (Bochum, Mainz, Schalke), 116 Spiele in der englischen Premier League (Leicester), 26 Spiele in der US Major League Soccer (Charlotte), 25 Einsätze in der Champions League

Länderspiele: 78 (Debüt am 23. Mai 2006 beim 1:4 im Test gegen Kroatien)