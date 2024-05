Multitalent und Muskelpaket: Lenny Kravitz ist 60

„Fly Away“ und „Stillness Of Heart“ sind nur zwei der vielen Hits von Lenny Kravitz. In seiner Musik schlägt er gesellschaftskritische Töne an, mischt Genres wie Rock, Funk, Blues, Reggae und Soul und bleibt sich dabei immer treu. Er ist seit Jahrzehnten eine der prägenden Figuren der Rock- und Popszene, Modeikone, Fotograf, Designer und Schauspieler. Kürzlich wurde er mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood geehrt. Am heutigen Sonntag wurde Kravitz 60 Jahre alt.