Gratwein: Eltern nehmen Kinder aus Skandalschule

Viele Abmeldungen

„Krone“-Informationen zufolge haben zahlreiche Eltern ihre Kinder bereits vom Unterricht abgemeldet und versuchen, ihren Nachwuchs etwa am Gymnasium in Rein unterzubringen. „In Gratwein ist doch nur noch Chaos, das ist meinem Kind nicht zumutbar“, berichtet eine empörte Mutter. Verschärfend hinzu kommt, dass die bisherige Schulleiterin am Donnerstag entnervt das Handtuch geworfen hat, sie will nur noch als Lehrerin arbeiten. Die Landesregierung hat mittlerweile eine interimistische Leitung eingesetzt.