„Hätte das ohne meine Frau nicht durchgestanden“

„Ich bin nicht der ideale Parteichef“

Pilz gab außerdem bekannt, dass er am 20. August den Parteivorsitz an Maria Stern übergeben wolle. Diese „kann das besser als ich“, räumte Pilz ein, dass er „nicht der ideale Parteivorsitzende“ sei. Ein „Leben nach der Politik“ könne er sich zwar schon vorstellen, aber Bereitschaft dazu zeigte er noch nicht: Jetzt schreibe er einmal das „Manifest der großen Aufgaben“ für seine Partei - und widme sich den beiden U-Ausschüssen im Parlament. In den nächsten Monaten soll dann auch der neue Name der Partei feststehen. „Wir werden einen neuen Namen suchen. Wir müssen einen Namen finden, der uns gut beschreibt und in dem sich alle wiederfinden. Das braucht seine Zeit“, stellte Pilz klar.