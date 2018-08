Me+Marie: Magische Momente beim Staubsaugen

Auf Österreichtour

Und so lebt „Double Purpose“ von einer Zweideutigkeit auf vielen Ebenen, die sich in unterschiedlichsten Facetten einer äußerst gelungen Platte ausdrückt - und sich sogar im Bandnamen spiegelt. „Jetzt wissen wir, warum wir das Plus ausgewählt haben“, lacht de Val. „Nach drei Jahren macht es plötzlich Sinn. Ursprünglich war es ja nur eine optische Entscheidung, aber jetzt gibt es auch eine inhaltliche Entsprechung.“ Im Herbst gibt es auch ein kräftiges Plus für die Tourstatistik von Me+Marie: Die Konzertreise führt Scandella und de Val u.a. am 22. Oktober nach Wien, am 2. November nach Linz und am 6. sowie 8. Dezember nach Hard bzw. Salzburg.



APA/Christoph Griessner