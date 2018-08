So fordern (und fördern) Sie Ihren Hund

Tiere geben uns ihre Wünsche und Sorgen so gut es ohne Sprache mögliche ist, mit Zeichen zu verstehen. So natürlich auch, wenn sie mal ihr Geschäft verrichten müssen oder nur mal so in den Garten möchten. Doch wenn auch Ihr Hund eher zu den ruhigeren gehört und sich beispielsweise demonstrativ zur Tür setzt statt Sie an zu hüpfen oder zu bellen, kann das im stressigen Alltag manchmal übersehen werden.



Mit den Trainingsglocken können sich Hunde wie auch Katzen nun besser bemerkbar machen. Achten Sie während der Lernphase darauf, dass Sie jedes Mal die Glocke läuten, wenn Sie Ihr Haustier nach draußen bringen bzw. Gassi gehen.