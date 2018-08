Distelberger gibt Zehnkampf nach 9. Disziplin auf!

„Es hat mir wirklich extrem getaugt hier, es ist eine saucoole Atmosphäre und das Stadion wirklich geil. Von dem her tut es schon sehr weh. Normalerweise haue ich nicht hin, aber das war jetzt einfach vernünftig und sinnvoll. Ich hätte nicht mehr garantieren können, dass ich noch laufe, ohne zu riskieren, mich zu verletzen.“ Das sei ihm 2014 bei der EM in Zürich passiert. Da schaute am Ende Platz zwölf heraus, aber auch ein Achillessehnenlängseinriss. „Das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Es wäre hier wahrscheinlich ein 13. Platz geworden, das ist schade natürlich. Mit sechs Wochen Vorbereitung war das alles wirklich okay, teilweise gute Leistungen. Aber natürlich will ich mehr.“ Er müsse nun schauen, die Entzündung komplett auszukurieren, um nächstes Jahr wieder richtig angreifen zu können.