Moto-GP-Stars zum Anfassen

„Kein Zutritt für Fans“, kam’s von den Ordnern am Red Bull Ring, die das Fahrerlager bewachen, wie aus der Pistole geschossen. Die „Krone" erhaschte dennoch die allerersten Blicke, bevor der MotoGP-Tross seine Zelte am Wochenende in der Steiermark aufschlägt. Keine einfache Sache: Die Back-to-back-Rennen (letzten Sonntag gab’s Rennen, Montag noch Testfahrten in Brünn) stellen alle vor eine enorme Herausforderung, besonders bei dieser Affenhitze...