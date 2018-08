Autolenkerin fährt in Kindergruppe: Vier Verletzte

Eine 75-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in der deutschen Stadt Tübingen bei Rot über eine Ampel gefahren und hat dabei vier Kinder schwer verletzt. Die Kinder im Alter von sieben, zehn, zwölf und 14 Jahren wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.