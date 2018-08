Keine gute Mama? Serena deutet Psycho-Probleme an

Aus in Runde eins

Töchterchen Alexis kam vor elf Monaten zur Welt. Serena hatte von Beginn an klargemacht, dass die Schwangerschaft nicht das Ende ihrer Tennis-Karriere bedeuten würde. Und in der Tat: Wenige Monate nach der Entbindung stand sie wieder auf dem Platz - zuletzt sogar im Wimbledon-Finale, wo sie von Angie Kerber geschlagen wurde. Danach sagte sie ein Turnier ab und ging dann, in San Jose, gleich in Runde eins mit 1:6, 0:6 überraschend deutlich an der Britin Johanna Konta unter.